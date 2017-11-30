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Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок

30 ноября 2017
Медицина


Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок

В соседнем с Обнинском Жуковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача станции скорой медицинской помощи Жуковской районной больницы.

Она обвиняется в оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По версии следствия, на станцию скорой медицинской помощи по телефону обратилась жительница города Жукова с сообщением об отравлении ее четырехлетнего внука лекарственным препаратом. Но вместо того, чтобы направить по адресу бригаду медиков, врач давала звонившей рекомендации по телефону. Причем, как выяснилось, та обращалась в скорую не менее 10 раз. А когда на другой день ребенок все же был доставлен в больницу, спасти его уже не успели и малыш скончался.

На следствии врач признала, что согласно требованиям приказов Минздрава, она должна была организовать выезд скорой к ребенку на дом, однако, с ее слов, на тот момент не было такой возможности, поскольку все бригады были на выездах. Согласно материалам дела данная информация своего подтверждения не нашла.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Указанная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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