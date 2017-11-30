Обнинск
Новости
Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей

30 ноября 2017
Криминал


Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей

От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда.

Когда незнакомка предложила бабушке купить картошки, та согласилась, учитывая, что продукты доставят на дом. Однако уже через несколько минут в квартиру пришла продавщица, только на этот раз она предлагала приобрести не корнеплоды, а мед.

76-летняя пенсионерка, достав из шкафа коробку с деньгами, расплатилась с незнакомкой пятитысячной купюрой. Однако через какое-то время продавщица вновь вернулась в квартиру, чтобы предложить чудодейственный мед, в который уже был добавлен бальзам. Продукт вырос в цене и за две банки уже просили шесть тысяч рублей. Бабушка опять согласилась.

Единственным условием сделки стал возврат тары, поэтому пожилая женщина пошла мыть пустые банки в ванную. А когда вернулась, обнаружила, что квартиру покинула не только настойчивая продавщица, но и коробка с деньгами, в которой хранилось 440 тысяч рублей.

За данное преступление злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. А полицейские еще раз призывают горожан не терять бдительности и не пускать к себе домой незнакомых людей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 312

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #мошенничество, #кража, #деньги:


30 ноября 2017

Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом
В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал,...
30 ноября 2017

Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен...
27 ноября 2017

Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,...
24 ноября 2017

У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,...
23 ноября 2017

В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший...
23 ноября 2017

На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
Депутатский корпус приступил к рассмотрению расходов бюджета предстоящего года. Так, в 2018-м году на...
23 ноября 2017

Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения...
23 ноября 2017

В Обнинске гаишникам - взяточникам, вынесли суровый приговор!
Громкий коррупционный скандал потряс Обнинск в начале февраля этого года. В деле были замешаны два сотрудника...
20 ноября 2017

На полицейского напал обнинец с мачете!
В минувшую пятницу произошло событие, которое заставит любого здравомыслящего человека встрепенуться...
21 ноября 2017

Обнинские полицейские задержали серийного вора
С заявлением о возбуждении уголовного дела в обнинскую полицию обратился управляющий одного из местных...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.