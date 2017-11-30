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30 ноября 2017
Криминал
Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда.
Когда незнакомка предложила бабушке купить картошки, та согласилась, учитывая, что продукты доставят на дом. Однако уже через несколько минут в квартиру пришла продавщица, только на этот раз она предлагала приобрести не корнеплоды, а мед.
76-летняя пенсионерка, достав из шкафа коробку с деньгами, расплатилась с незнакомкой пятитысячной купюрой. Однако через какое-то время продавщица вновь вернулась в квартиру, чтобы предложить чудодейственный мед, в который уже был добавлен бальзам. Продукт вырос в цене и за две банки уже просили шесть тысяч рублей. Бабушка опять согласилась.
Единственным условием сделки стал возврат тары, поэтому пожилая женщина пошла мыть пустые банки в ванную. А когда вернулась, обнаружила, что квартиру покинула не только настойчивая продавщица, но и коробка с деньгами, в которой хранилось 440 тысяч рублей.
За данное преступление злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы. А полицейские еще раз призывают горожан не терять бдительности и не пускать к себе домой незнакомых людей.
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