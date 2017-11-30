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Обнинских коммунальщиков не прельщают развалюхи

30 ноября 2017
ЖКХ


Обнинских коммунальщиков не прельщают развалюхи

Сегодня в администрации города должны были подвести итоги конкурса по выбору управляющей организации для домов 11 и 13 по улице Киевской, дома номер один по улице Железнодорожной, Пирогова,2 и Менделеева 8/4.

Однако заявок для участия в этой процедуре управляющие компании города не подали, поэтому конкурс признан несостоявшимся.

Такая ситуация с этими домами происходит не впервые, и каждый раз организатор конкурса поднимает плату за ремонт и содержание жилых помещений на десять процентов. Но и это не прельщает коммунальщиков.

- Там тариф маленький, а проблем много. Получается, что это убыточные дома, в которые надо вкладывать и вкладывать, - уверен руководитель УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Как пояснил Евгений Вячеславович, сейчас существует практика, когда управляющая компания выполняет необходимые работы в доме, однако расходы, которые понесли коммунальщики, ложатся на плечи жильцов. Но при этом у УК нет никакой гарантии, что люди все оплатят.

При этом Халецкий не исключает, что обнинские коммунальщики рассмотрели бы возможность обслуживания этих домов, если бы собственники сами проявляли инициативу.

- А если они не хотят организовываться, ничего не делают, то и управляющим компаниям это не надо, - считает Халецкий.

Администрация же через три месяца проведет новый конкурс, который, скорее всего, тоже не будет иметь успеха.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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