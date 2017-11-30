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Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом

30 ноября 2017
Криминал


Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом

В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали автомобиль.

Машина в момент преступления находилась на одной из улиц Малоярославца. Впрочем, угнать транспорт злоумышленнику труда не составило, поскольку автомобиль не был оснащен системой сигнализации, а одна из его дверей вовсе не закрывалась.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителям удалось найти машину и установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1997 года рождения.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

Согласно действующему законодательству, молодому человеку в лучшем случае грозит штраф до 120 000 рублей, в худшем – лишение свободы сроком до пяти лет.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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