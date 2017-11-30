|
30 ноября 2017
Криминал
Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом
В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали автомобиль.
Машина в момент преступления находилась на одной из улиц Малоярославца. Впрочем, угнать транспорт злоумышленнику труда не составило, поскольку автомобиль не был оснащен системой сигнализации, а одна из его дверей вовсе не закрывалась.
В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителям удалось найти машину и установить личность подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1997 года рождения.
В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Согласно действующему законодательству, молодому человеку в лучшем случае грозит штраф до 120 000 рублей, в худшем – лишение свободы сроком до пяти лет.
Просмотров: 121
Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #криминал, #угон автомобиля:
30 ноября 2017
Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда. Когда незнакомка
30 ноября 2017
Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен
27 ноября 2017
Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,
23 ноября 2017
В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения
23 ноября 2017
В Обнинске гаишникам - взяточникам, вынесли суровый приговор!
Громкий коррупционный скандал потряс Обнинск в начале февраля этого года. В деле были замешаны два сотрудника
20 ноября 2017
На полицейского напал обнинец с мачете!
В минувшую пятницу произошло событие, которое заставит любого здравомыслящего человека встрепенуться
21 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали серийного вора
С заявлением о возбуждении уголовного дела в обнинскую полицию обратился управляющий одного из местных
20 ноября 2017
Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги
Об очередном вероятном случае мошенничества порталу Obninsk.Name рассказала местная жительница Галина
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Торговля
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Лента новостей
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
В...
30 ноября 2017
В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу
Заведующая...
30 ноября 2017
На боровских новогодних мероприятиях ограничат продажу алкоголя
Глава...
29 ноября 2017
В прокуратуре Обнинска пройдет прием граждан
Недавно...
29 ноября 2017
Обнинским школьникам не грозит вторая смена
На...
29 ноября 2017
Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!
Заседание...
28 ноября 2017
В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»
Всероссийская...
28 ноября 2017
Глава региона призвал обнародовать имена плохих и хороших коммунальщиков
На...
27 ноября 2017
Боровские чиновники взялись за оружие!
На...
27 ноября 2017
Машина сгорела
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
В Обнинске возвращавшуюся из больницы старушку сбила машина
2
2
Власти уверены, что возможности развития Обнинска безграничны!
3
1
Обнинским школьникам не грозит вторая смена
4
1
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
5
0
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
721
Недвижимость
804
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.