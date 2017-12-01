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Количество «полок добра» в Обнинске растет с каждым днем

1 декабря 2017
Общество


Количество «полок добра» в Обнинске растет с каждым днем

Несколько дней назад в Обнинске стартовала акция «Полки добра», в рамках которой любой неравнодушный житель наукограда может помочь нуждающимся.

Суть в том, чтобы положить на специально оборудованную в магазине полку продукты питания: хлеб, крупы, подсолнечное масло и так далее.

Отметим, что в акции участвую также сами торговые точки, где размещены полки, и предприниматели, например, обнинский хлебокомбинат.

Со вчерашнего дня к акции присоединились еще несколько магазинов. Так, в «Праздничном» по улице Курчатова, 72 уже открыта «Полка добра». Руководство сети магазинов «Родной» также планирует организовать полки еще в нескольких своих магазинах в самое ближайшее время.

Власти Обнинска на данный момент ведут переговоры с «Экобазаром» о возможности проведения данной акции и на их территории. Более того «Полки добра» будут организованы на сельхоз ярмарке, которая пройдет 9-го декабря.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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