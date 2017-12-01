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1 декабря 2017
Силовики
Боровские полицейские собрали семьдесят тысяч с должников
Сотрудники ОМВД по Боровскому району провели рейдовое мероприятие «Должник».
На этот раз под пристальный взгляд правоохранительных органов попали граждане, по разным причинам не уплатившие административные штрафы, наложенные на них должностными лицами полиции.
В обработку попали 178 боровчан, добровольно не уплативших в отведенные сроки наложенные на них взыскания. В итоге, десять должников после встречи с полицейскими оплатили штрафы на сумму более 40 тыс. рублей, а совместно с судебными приставами удалось взыскать еще один штраф на 30 тысяч рублей.
Помимо этого, в период проведения мероприятия «Должник», сотрудниками ОМВД по Боровскому району был составлен 31 протокол об административном правонарушении по ч.1ст.12.25 КоАП РФ, по которой неуплата штрафа наказывается новым взыскание в двукратном размере, либо обязательными работами на благо общества до пятидесяти часов.
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