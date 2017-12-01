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В Балабанове решают вопросы с освещением

1 декабря 2017
Благоустройство


В Балабанове решают вопросы с освещением

В соседнем с Обнинском Балабанове ведется реконструкции системы освещения федеральной трассы А-108, которая частично проходит через муниципалитет.

В настоящее время подрядная организация занимается установкой опор, эту работу планируют завершить к 10 декабря. Позже начнется монтаж оборудования, однако в эксплуатацию его введут нескоро.

Как озвучили балабановские чиновники, завершение работ по монтажу в городе ждут только весной 2018 года. Все это время освещать дорогу от Балабаново-3 до торгового центра «Сказис» будут старые фонари.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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