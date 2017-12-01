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Обнинских дружинников никто не видит, но деньги им выделили

1 декабря 2017
Общество


Обнинских дружинников никто не видит, но деньги им выделили

На вчерашнем комитете по бюджету, финансам и налогам депутат Обнинского Горсобрания Михаил ЖУРАВЛЕВ поинтересовался, насколько целесообразно направлять 450 тысяч рублей в 2018 году на добровольные народные дружины.

– Дружинников же никто не видит, – изумился Журавлев.

Однако коллеги ему напомнили, что на уровне области эту общественную деятельность по обеспечению правопорядка всячески поддерживают и стимулируют.

– Это поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций, – сказали ему депутаты.

– Я-то не против их поддержки, но где они? – задал вопрос Михаил Журавлев.

Ему ответил депутат Константин ПАХОМЕНКО:

– Они ходят по неосвещенным улицам города, поэтому их и не видно.

Парировать Журавлеву было нечем.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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