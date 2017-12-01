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1 декабря 2017
Общество
Обнинских дружинников никто не видит, но деньги им выделили
На вчерашнем комитете по бюджету, финансам и налогам депутат Обнинского Горсобрания Михаил ЖУРАВЛЕВ поинтересовался, насколько целесообразно направлять 450 тысяч рублей в 2018 году на добровольные народные дружины.
– Дружинников же никто не видит, – изумился Журавлев.
Однако коллеги ему напомнили, что на уровне области эту общественную деятельность по обеспечению правопорядка всячески поддерживают и стимулируют.
– Это поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций, – сказали ему депутаты.
– Я-то не против их поддержки, но где они? – задал вопрос Михаил Журавлев.
Ему ответил депутат Константин ПАХОМЕНКО:
– Они ходят по неосвещенным улицам города, поэтому их и не видно.
Парировать Журавлеву было нечем.
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