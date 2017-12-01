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Юную героиню из Обнинска, потушившую пожар, представят к награде

1 декабря 2017
Общество


Юную героиню из Обнинска, потушившую пожар, представят к награде

В будущий понедельник в Москве пройдет Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества – 2017».

Посетит фестиваль и 11-летняя жительница Обнинска Люба СИМАКОВА, которую представят к награде за проявленный героизм.

Напомним, что о подвиге Любы уже рассказывали журналисты нашего издательства. В марте текущего года в квартире, где проживает девочка, произошло возгорание – неожиданно вспыхнул старый телевизор. Кроме самой Любы и ее младших брата и сестры, дома не было никого. Однако девочка не растерялась. Сначала она попыталась сбить пламя одеялом, а затем позвонила маме, которая посоветовала залить телевизор водой (родительница знала, что телевизор не был включен в розетку, потому как им уже давно никто не пользовался).

После звонка дочери мать тут же вызвала пожарных, а затем поспешила к детям.

Когда пожарные прибыли на место, пожар уже был ликвидирован, а дети все вместе находились на улице – их вывела Люба. Примечательно, что перед этим девочка сообразила намочить полотенце и приложить его к носам брата и сестры, чтобы те не дышали угарным газом.

К слову, спасатели после пояснили, что старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой имеют свойство самовоспламеняться, даже если они не включены в розетку.

Кстати, мама юной героини является сотрудником правоохранительных органов. Вполне вероятно, что то самое мужество и отвагу Люба унаследовала именно от матери.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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