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Обнинск признали неофициальным спортивным лидером области

1 декабря 2017
Спорт


Обнинск признали неофициальным спортивным лидером области

Об этом на прошедшем сегодня во дворце спорта «Олимп» круглом столе, приуроченном к визиту в наукоград депутата Государственной думы Вячеслава ФЕТИСОВА, заявил министр спорта Калужской области Алексей ЛОГИНОВ.

- По населению город в три раза меньше Калуги, но как-то так сложилось, что здесь уделяется огромное внимание спорту и развитию спортивных традиций, и администрация прилагает много усилий для их поддержания. Поэтому как чиновник хочу заметить, что по области у нас именно здесь самые высокие показатели, - отметил Алексей Юрьевич.

Также министр добавил, что все вышесказанное позволяет признать Обнинск неофициальным спортивным лидером Калужской области.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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