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1 декабря 2017
Спорт
Вячеслав Фетисов преподал мастер-класс юным обнинцам
Помимо обсуждений вопросов развития детского хоккея в Обнинске и других, не касающихся спорта тем, Вячеслав Александрович также преподал маленьким спортсменам мастер-класс.
Дети с удовольствием гоняли шайбу вместе с Фетисовым, внимательно слушали его наставления, а сам Вячеслав Александрович остался весьма доволен общением со спортсменами. Более того, депутат отметил хорошее состояние ледовой арены дворца спорта «Олимп».
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