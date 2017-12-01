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Вячеслав Фетисов преподал мастер-класс юным обнинцам

1 декабря 2017
Спорт


Вячеслав Фетисов преподал мастер-класс юным обнинцам

Сегодняшний визит легендарного хоккеиста, а ныне депутата Государственной Думы Вячеслава ФЕТИСОВА стал знаковым для подрастающего поколения.

Помимо обсуждений вопросов развития детского хоккея в Обнинске и других, не касающихся спорта тем, Вячеслав Александрович также преподал маленьким спортсменам мастер-класс.

Дети с удовольствием гоняли шайбу вместе с Фетисовым, внимательно слушали его наставления, а сам Вячеслав Александрович остался весьма доволен общением со спортсменами. Более того, депутат отметил хорошее состояние ледовой арены дворца спорта «Олимп».


 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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