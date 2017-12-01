|
1 декабря 2017
Транспорт
Обнинский подземный переход будут ремонтировать во вторую очередь
Ремонтировали его относительно недавно, но работы были проведены некачественно. И вот на днях депутаты Обнинского Горсобрания поинтересовались у начальника управления финансов Людмилы КОНОВАЛОВОЙ, почему в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов нет строки расходов на ремонт подземного перехода.
Людмила Иннокентьевна пояснила, что приводить в надлежащий вид данный объект будут лишь во вторую очередь. Так как к разряду неотложных нужд это не относится.
Народные избранники лишь напомнили Коноваловой, что когда разговор о ремонте «подземки» обсуждался с представителями строительного комплекса городской администрации, речь шла о десяти миллионах рублей.
Просмотров: 169
Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #переход, #ремонт, #депутаты:
29 ноября 2017
В обнинской МУК уже 108 домов
В этом месяце обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» приняла к себе на баланс еще один
29 ноября 2017
«Убогим» подземным переходом в Обнинске займутся в следующем году
На прошедшем вчера заседании Обнинского городского собрания депутат Лев БЕРЕЗНЕР в ходе обсуждения бюджета
29 ноября 2017
Депутатам предложили скинуться
В соседнем с Обнинском Балабанове председатель Городской Думы Сергей СУДАКОВ предложил коллегам скинуться
28 ноября 2017
Обнинских депутатов утомили цифры
На состоявшемся сегодня заседании Обнинского городского Собрания избранникам народа пришлось не сладко.
29 ноября 2017
Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!
Заседание ермолинской городской думы в этот раз получилось особенным. Посмотреть за работой местных слуг
27 ноября 2017
Обнинские застройщики услышали мэра, правда, поздно
Еще несколько недель назад, в самый разгар слякоти, мэр Обнинска Владислав ШАПША на очередной планерке
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда, перед отправкой очередной электрички
23 ноября 2017
Жители Обнинска не могут получить свою зарплату на предприятиях-банкротах
На этой неделе депутаты Обнинского Горсобрания подняли тему невыплаты в городе заработной платы. Как
22 ноября 2017
Обнинская карта ремонта дорог будет готова уже через месяц
Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША дал поручение сотрудникам комплекса городского хозяйства
22 ноября 2017
Обнинские финансисты не видят проблему грядущей безработицы
На вчерашнем заседании комитета по ЖКУ Обнинского Горсобрания начальник управления финансов городской
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Криминал
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
1 декабря 2017
В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель...
1 декабря 2017
Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко...
1 декабря 2017
В Обнинске
Очередное...
1 декабря 2017
Игорь Угольников снова приехал Обнинск поговорить о «рубежах»
Генеральный...
1 декабря 2017
Боровские полицейские собрали семьдесят тысяч с должников
Сотрудники...
30 ноября 2017
Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
В...
30 ноября 2017
В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу
Заведующая...
30 ноября 2017
Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как...
30 ноября 2017
На боровских новогодних мероприятиях ограничат продажу алкоголя
Глава...
29 ноября 2017
В прокуратуре Обнинска пройдет прием граждан
Недавно...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
2
4
Обнинские архитекторы решили «поиграть» с красками исторического наследия
3
2
Обнинцы переживают за «лысеющий» городской парк
4
1
Игорь Угольников снова приехал Обнинск поговорить о «рубежах»
5
1
Обнинские чиновники боятся мечтать?
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
721
Недвижимость
804
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.