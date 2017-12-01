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Обнинский подземный переход будут ремонтировать во вторую очередь

1 декабря 2017
Транспорт


Обнинский подземный переход будут ремонтировать во вторую очередь

В последнее время жители Обнинска вновь стали выражать недовольство состоянием железнодорожного подземного перехода.

Ремонтировали его относительно недавно, но работы были проведены некачественно. И вот на днях депутаты Обнинского Горсобрания поинтересовались у начальника управления финансов Людмилы КОНОВАЛОВОЙ, почему в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов нет строки расходов на ремонт подземного перехода.

Людмила Иннокентьевна пояснила, что приводить в надлежащий вид данный объект будут лишь во вторую очередь. Так как к разряду неотложных нужд это не относится.

Народные избранники лишь напомнили Коноваловой, что когда разговор о ремонте «подземки» обсуждался с представителями строительного комплекса городской администрации, речь шла о десяти миллионах рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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