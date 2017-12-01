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Застройщик обязан представить документы дольщикам

1 декабря 2017
Строительство


Застройщик обязан представить документы дольщикам

Нередко люди, вложившие свои деньги в покупку жилья, вынуждены ходить за застройщиком с протянутой рукой, с просьбой увидеть хоть какие-то документы.

Как пояснили журналистам портала Obninsk.Name в прокуратуре города Обнинска, отношения между участниками долевого строительства и застройщиком многоквартирного дома урегулированы Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» .

Статьей 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ регламентирована обязанность застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства, обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности посредством создания и ведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайта.

Наряду с изложенным, ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ на застройщика возлагается обязанность по требованию участника долевого строительства представить для ознакомления:

1) разрешение на строительство;

2) технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

3) заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом;

4) проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;

5) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.

Из чего следует, что застройщик обязан обеспечить участнику долевого строительства реальную возможность ознакомиться с указанной документацией, а не ограничиться сообщением о месте нахождения офиса, или времени, в течение которого участник долевого строительства может ознакомиться с документацией по предварительному согласованию.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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