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Обнинских коммунальщиков не пугает ненастье

1 декабря 2017
ЖКХ


Обнинских коммунальщиков не пугает ненастье

С девяти часов утра сегодняшнего дня региональное Управление МЧС России переведено в режим повышенной готовности.

Связано это со снегопадом, переходом через ноль и усилением ветра. Такая погода может спровоцировать увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, и обрывы на линиях электропередач.

Однако обнинские коммунальщики пока не паникуют. Как рассказал заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, уборочная техника на дорогах Обнинска работает в штатном режиме: - Сейчас мы производим обработку проезжей части. В данный момент работают семь пескоразбрасывателей, четыре трактора, три мини-погрузчика и два грейдера.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни характер погоды в регионе не изменится, поэтому коммунальные службы города будут работать по аналогичному сценарию. По словам Федорова, убирать снег в Обнинске начинают в четыре часа утра.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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