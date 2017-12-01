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В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков

1 декабря 2017
Мероприятия


В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Председатель совета ветеранов Боровского района Валентина БОГАЧЕВА напомнила чиновникам, что помимо новогодних торжеств не стоит забывать о предстоящем Дне освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Впрочем, по словам заведующей отделом культуры Боровского района Ирины БАШКИРЕВОЙ, митинги по этому поводу запланированы как в Балабанове, так и в Боровске. В частности, в районном центре он состоится 4 января в 11:00. Однако Валентина Игнатьевна попросила отнестись к организации этих мероприятий не только формально.

– Нужно, чтобы пришли как можно больше людей, а не просто одни ветераны и сотрудники администраций, – подчеркнула Богачева.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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