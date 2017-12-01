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Власти Боровского района решили проверить договор аренды Зайцевского оврага

1 декабря 2017
Экология


Власти Боровского района решили проверить договор аренды Зайцевского оврага

Полиция Боровского района приступила к изучению обстоятельств вырубки деревьев в Зайцевском овраге деревни Белкино.

Также иски местному арендатору о возмещении ущерба лесному фонду будут направлены от прокуратуры.

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ со своей стороны дал распоряжение проверить законность действия договора аренды на данный участок, который, как оказалось, составлен сроком на 49 лет.

– Нужно посмотреть, что это за договор. Правоохранители будут разбираться по факту незаконной вырубки, а мы посмотрим, что у нас там в условиях договора и есть ли смысл нам продолжать с этим инвестором что-то делать, – пояснил Илья Борисович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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