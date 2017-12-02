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2 декабря 2017
Строительство
Переселение людей из аварийных домов обойдется городу в 150 миллионов!
Уже не первый год обитатели трех домов (Менделеева,8/4, Киевская, 11 и 13) сидят на чемоданах в ожидании переезда в новые квартиры.
А настанет этот счастливый момент в 2020 году. Об этом порталу Оbninsk.Name рассказал мэр Владислав ШАПША.
Квартиры переселенцам будут предоставлены в новой многоэтажке, которая будет построена в месте, расположенном между улицами Курчатова и Красных зорь.
Так, на проведении всех необходимых коммуникаций к будущему жилому объекту в бюджете на следующий год уже заложено 30 миллионов рублей. Еще 120 миллионов будет потрачено в 2019 году – эти деньги муниципалитет потратит непосредственно на приобретение квартир для переселенцев.
А вот справлять новоселье хозяева, как было сказано выше, будут уже в 2020 году.
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