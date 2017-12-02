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2 декабря 2017
Благоустройство
В Балабанове припасли миллион с лишним на резину
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города изменила свое решение.
Ранее она заявляла, что в следующем году не сможет позволить себе такую роскошь, как современное и безопасное покрытие в местах досуга маленьких горожан.
Однако мнение поменялось после того, как территория во дворе ул. Лесной, на которую установили малые формы на сумму 500 тыс. рублей, подверглась критике депутатов. Оказалось, что, несмотря на промедление подрядной организации в поставке детского игрового оборудования, власти города забыли подготовить под нее место. И сейчас комплекс из лесенок, качелей и горок стоит на бугристом ландшафте.
В 2018 году «городок» передвинут, предварительно уложив прорезиненное покрытие. Для этого в бюджете 2018 года решили предусмотреть 1200 тыс. рублей, которых хватит не только на двор улицы Лесной.
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