Балабановский рынок не закроют

В соседнем с Обнинском Балабанове не первый год ведут разговоры о возможном закрытии муниципального рынка, у которого скоро заканчивается лицензия на право деятельности.Тем не менее, дальше разговоров дело пока не дошло, поскольку инвесторов, желающих построить крытый объект, у города нет, как, впрочем, и свободной земли для предполагавшегося переноса его подальше от центра города.К тому же МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения», в который входи городской рынок, буквально держится на торговом объекте, принося в казну муниципалитета приличный доход.На публичных слушаниях по бюджету 2018 года местный предприниматель поинтересовался: означают ли предполагаемые суммы дохода рынка на 2019 и 2020 годы в размере 10 млн. рублей подтверждением того, что администрация не собирается его закрывать даже после окончания действия лицензии? Чиновники в ответ заверили, что предприятие продолжит свою работу.