В Обнинске гололед сменился мокрым снегом и дождем

То, что у природы нет плохой погоды, жители центральной России смогли ощутить на себе.На смену оттепели, которая наблюдалась в пятницу, пришли небольшие морозы. Однако такая, казалось бы, комфортная погода не лучшим образом отразилась на пешеходах. Фактически самым безопасным средством передвижения в выходные могли бы стать коньки, потому что все тротуары Обнинска сковала ледяная корка.Причем проспали наступление зимы не только управляющие компании, чья деятельность вызывает постоянное раздражение обнинцев, но и коммунальные службы города. Не лучше обстояли дела у предпринимателей, подойти к магазинам, без риска сломать себе шею, горожанам удавалось лишь в редких случаях.Поэтому многие обнинцы задавались вопросам: как скоро в понедельник коммунальщики справятся с гололедом и наконец-таки обработают улицы песком или реагентом?Начало рабочей недели свело на нет эту проблему, погода изменилась, и пошел мокрый снег. Многие, кто живет за городом, сегодня опоздали на работу. Ведь стоять в пробке на трассе людям пришлось несколько часов.Напряженной транспортная ситуация была и в городе, так в восемь утра при подъезде к светофору на перекрестке Цветкова-Ленина тоже образовался затор. Однако радовало глаз, что впереди очереди шла коммунальная техника, расчищая дорогу.Примечательно, что утром, когда основная масса людей торопилась на работу и в школы, в Обнинске очищенными оказались не только магистрали, но и тротуары.