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Обнинская прокуратура призывает рассказать о фактах коррупции

4 декабря 2017
Силовики


Обнинская прокуратура призывает рассказать о фактах коррупции

Коррупционные преступления, пожалуй, основное зло современности.

Причем, несмотря на то, что закон сурово наказывает не только тех, кто берет деньги, но и те, кто взятки приносит, последние не редко оказываются в безвыходной ситуации. Кто например, не найдет денег, когда дело касается здоровья или жизни твоих близких?

Девятого декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Он был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН.

Накануне, шестого декабря прокуратура города Обнинска проведет «горячую линию» соотве6тствующей тематики. О нарушениях антикоррупционного законодательства желающие могут сообщить, позвонив по телефону 8-910-526-36-81. Звонки будут приниматься с девяти часов утра до часу дня.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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