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В Обнинске прошел спортивный фестиваль для детей-инвалидов

4 декабря 2017
Спорт


В Обнинске прошел спортивный фестиваль для детей-инвалидов

В минувшее воскресенье в наукограде состоялся спортивный фестиваль «Спорт во благо» в котором приняли участие более 70 юных спортсменов возрастом от 6 лет.

Мероприятие проходило при поддержке комитета по физической культуре и спорту, ДЮСШ «Квант» и центра «Доверие».

Как рассказала старший тренер отделения адаптивной физической культуры Марина САРАЕВА, спортивный праздник был разделен на два этапа. Первый состоял из семи различных эстафет и игровых видов спорта, а второй представлял собой соревнования по плаванию.

Проигравших в этот день не было, каждый участник получил подарки от спонсоров, а призерам кроме этого вручили памятные грамоты и медали.

- Мы очень благодарны всем, кто нам помогал организовывать этот фестиваль. Очень приятно было видеть успехи ребят и радоваться победам вместе с ними, думаю, каждый получил от этого дня только самые положительные эмоции, - поделилась Марина Николаевна.

К слову, в этом году сразу два отделения АФК, центра «Доверие» и ДЮСШ «Квант», празднуют свой юбилеи – по двадцать и десять лет соответственно.

А потому поддержать ребят пришли много высоких гостей, таких как глава Городского собрания Владимир ВИКУЛИН, директор ДЮСШ «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН и председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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