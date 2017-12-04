«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор







Жители соседнего с Обнинском Балабанова припомнили местным чиновникам их обещание полугодовалой давностей создать на территории улицы Московской дополнительные площадки для сбора ТБО.В этом удаленном микрорайоне на десять домов стоят всего два восьмикубовых контейнера. К тому же их расположение настолько неудобно для большинства «москвичей», что весной они в знак протеста начали складывать пакеты с отходами прямо вдоль дороги. В результате образовались мусорные развалы, которые администрация города в течение недели предпочитала не замечать, но в итоге все же вывезла, поскольку сложившаяся ситуация подрывала показатели месячника благоустройства.После этого чиновники пообещали решить мусорную проблему этой улицы путем обустройства двух дополнительных мусорных площадок. Однако за минувшие полгода решить проблему так и не смогли. В итоге, считают жители, вскоре может сложиться такая ситуация, когда «москвичи» вновь напомнят о себе властям города мусорными развалами на самом видном месте.