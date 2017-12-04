Обнинск
Новости
«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор

4 декабря 2017
Благоустройство


«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор

Жители соседнего с Обнинском Балабанова припомнили местным чиновникам их обещание полугодовалой давностей создать на территории улицы Московской дополнительные площадки для сбора ТБО.



В этом удаленном микрорайоне на десять домов стоят всего два восьмикубовых контейнера. К тому же их расположение настолько неудобно для большинства «москвичей», что весной они в знак протеста начали складывать пакеты с отходами прямо вдоль дороги. В результате образовались мусорные развалы, которые администрация города в течение недели предпочитала не замечать, но в итоге все же вывезла, поскольку сложившаяся ситуация подрывала показатели месячника благоустройства.

После этого чиновники пообещали решить мусорную проблему этой улицы путем обустройства двух дополнительных мусорных площадок. Однако за минувшие полгода решить проблему так и не смогли. В итоге, считают жители, вскоре может сложиться такая ситуация, когда «москвичи» вновь напомнят о себе властям города мусорными развалами на самом видном месте.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 177

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #ТБО, #благоустройство, #бардак:


4 декабря 2017

Балабановский рынок не закроют
В соседнем с Обнинском Балабанове не первый год ведут разговоры о возможном закрытии муниципального рынка,...
4 декабря 2017

Новые фонари на проспекте Маркса обещают включить уже сегодня
Тема благоустройства «обнинского Арбата» опять была поднята на планерке в администрации. Еще бы, ведь...
4 декабря 2017

К концу недели Обнинск будет не узнать
В наукограде продолжаются работы по подготовке города к празднованию Нового Года и Рождества. На улицах...
3 декабря 2017

Директор балабановского МЦОН не спешит на кладбище
В соседнем с Обнинском Балабанове директор муниципального предприятия «Многофункциональный центр обслуживания...
1 декабря 2017

В Балабанове решают вопросы с освещением
В соседнем с Обнинском Балабанове ведется реконструкции системы освещения федеральной трассы А-108, которая...
2 декабря 2017

В Балабанове припасли миллион с лишним на резину
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города изменила свое решение. Ранее она заявляла, что...
30 ноября 2017

Жители двадцати дворов готовы взять на себя плату за уличное освещение
Еще в прошлом году в администрации города на многочисленные жалобы о плохом освещении дворовых территорий...
30 ноября 2017

В Балабанове горожан подвигнут к доброте
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся внедрить проект, который уже реализуется на территориях других...
30 ноября 2017

Боровчанам предложили жаловаться на уборку города
Снег, выпавшей на этой неделе, заставил боровских коммунальщиков приступить к уборке города от первых...
30 ноября 2017

Боровские чиновники подбирают за горожанами
В соседнем с Обнинском Боровске администрации города в буквальном смысле приходится подбирать за горожанами.


 Архив новостей

Лента новостей
1 декабря 2017

В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель...
1 декабря 2017

Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко...
1 декабря 2017

В Обнинске
пройдет битва роботов
Очередное...
1 декабря 2017

Игорь Угольников снова приехал Обнинск поговорить о «рубежах»
Генеральный...
1 декабря 2017

Боровские полицейские собрали семьдесят тысяч с должников
Сотрудники...
30 ноября 2017

Под Обнинском будут судить врача скорой, из-за которой умер ребенок
В...
30 ноября 2017

В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу
Заведующая...
30 ноября 2017

Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как...
30 ноября 2017

На боровских новогодних мероприятиях ограничат продажу алкоголя
Глава...
29 ноября 2017

В прокуратуре Обнинска пройдет прием граждан
Недавно...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.