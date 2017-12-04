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4 декабря 2017
Спорт
В областном Минспорта опровергли скорую смену директора школы Латыниной
Однако горожан больше волнует другой вопрос: возможные кадровые рокировки в этом учреждении. По Обнинску ходят слухи, что Ольга КОРКАЧ, долгое время возглавлявшая СДЮШОР Ларисы Латыниной, с нового года покинет свой пост.
Прокомментировать ситуацию журналисты портала Obninsk.Name попросили областное Министерство спорта.
- Со стороны Министерства спорта Калужской области никаких кадровых перестановок не будет. Речь о смене руководства даже не шла, - заверила заместитель министра Оксана СИЛАЕВА.
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