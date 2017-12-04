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4 декабря 2017
МЧС
Жителей Обнинска опять напугал дым
Сегодня в Обнинске было зафиксировано задымление в многоэтажном доме на проспекте Маркса, 48.
Одна из жительниц спускалась на лифте с двенадцатого этажа и на пятом почувствовала запах гари. А кабина стала заполняться дымом.
Едва выйдя из лифта, перепуганная женщина позвонила в службу 112. Она высказала предположение, что в доме пожар. Но приехавшие на место спасатели выяснили, что источником задымления стало вовсе не возгорание, а сварочные работы, которые проводил один из жильцов в ходе ремонта своей квартиры.
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