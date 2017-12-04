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4 декабря 2017
Происшествия
В Малоярославецком районе погибли семь человек
Страшное событие произошло в соседнем с Обнинском Малоярославецком районе.
Как рассказал начальник восьмого отряда ФПС Ивана ДЬЯЧЕНКО, в результате пожара, вспыхнувшего в доме, в одной из деревень погибли семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних детей.
Причем, как отметил Иван Александрович, незадолго до этих событий, в деревне состоялся сход, где людям в очередной раз объяснили правила эксплуатации электрического и газового оборудования в зимний период. Каждому участнику была вручена памятка, в том числе и погибшим.
Иван Дьяченко в очередной раз обратил внимание всех обнинцев на необходимость грамотной эксплуатации оборудования, чтобы использование нагревательных приборов не привело к таким страшным последствиям.
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