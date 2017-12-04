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«День жестянщика» не пришел в Обнинск благодаря коммунальщикам

4 декабря 2017
Дороги


«День жестянщика» не пришел в Обнинск благодаря коммунальщикам

Об этом на прошедшей сегодня планерке в городской администрации доложил начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ, который лично выразил благодарность коммунальщиками за их труд.

По словам Алексея Викторовича, несмотря на резкое ухудшение погодных условий роста числа аварий на дорогах удалось избежать благодаря оперативной работе коммунальных служб, бросивших на очистку проезжей части все имеющиеся в их распоряжении силы.

Напоминаем, что гололед на дорогах наукограда образовался после резкого перепада температуры в ночь с пятницы на субботу, в результате чего большая часть полотна оказалась покрыта слоем льда.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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