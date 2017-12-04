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4 декабря 2017
Благоустройство
Новые фонари на проспекте Маркса обещают включить уже сегодня
Еще бы, ведь в Обнинск уже пришла зима, а работы по «Городской среде» так и не закончены. Оказывается всему виной - плохая погода, которая долгое время мешала подрядчику укладывать плитку, а теперь не дает отладить освещение.
Уже давно были смонтированы световые опоры и даже пробовали подать на них электричество, но, по словам заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслава ЛЕЖНИНА, фонари пришлось погасить. Все дело в том, что город ставил перед подрядчиком условия - до окончания работ на новой линии, не выключать старую, а работу двух линий одновременно не выдержали сети.
- И сегодня производятся работы по наладке освещения, - сказал Лежнин.
На большей части проспекта фонари к вечеру все-таки зажгутся, однако часть из них придется ремонтировать.
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