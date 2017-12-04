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Бюджет Обнинска на 2018 год хотят принять по-быстрому

4 декабря 2017
Экономика


Бюджет Обнинска на 2018 год хотят принять по-быстрому

Двенадцатого декабря на очередном заседании Горсобрания будет рассматриваться бюджет города Обнинска на следующий год.

Планируется, что в этот день избранники народа утвердят главный финансовый документ во втором чтении.

На этой неделе состоятся заседания комитетов, где также будет рассматриваться расходная часть бюджета. Об этом сегодня чиновникам напомнил вице-спикер Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША подчеркнул, что на двенадцатое число приходится и общероссийский день приема граждан.

- И нам придется совместить эти два важных мероприятия, - заметил Владислав Валерьевич. - У меня просьба ко всем участникам обсуждения бюджета, чтобы все вопросы в ходе этих комитетов были сняты.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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