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4 декабря 2017
Экономика
Бюджет Обнинска на 2018 год хотят принять по-быстрому
Планируется, что в этот день избранники народа утвердят главный финансовый документ во втором чтении.
На этой неделе состоятся заседания комитетов, где также будет рассматриваться расходная часть бюджета. Об этом сегодня чиновникам напомнил вице-спикер Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН.
Глава обнинской администрации Владислав ШАПША подчеркнул, что на двенадцатое число приходится и общероссийский день приема граждан.
- И нам придется совместить эти два важных мероприятия, - заметил Владислав Валерьевич. - У меня просьба ко всем участникам обсуждения бюджета, чтобы все вопросы в ходе этих комитетов были сняты.
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