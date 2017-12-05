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5 декабря 2017
Криминал
В Обнинске поймали «сладкую» девушку
Ее портрет зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких магазинов. А вот пристрастия юной леди были одинаковы: она всегда брала шоколадные конфеты. Причем платить за товар девушка не считала нужным.
В последний раз ею было похищено восемнадцать коробок конфет. Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Злоумышленница спокойно зашла в торговый зал, взяла с прилавка конфеты и, сложив их в пакет, спокойно вышла из магазина.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать воровку. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
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