Обнинск
Новости
В Обнинске поймали «сладкую» девушку

5 декабря 2017
Криминал


В Обнинске поймали «сладкую» девушку

На кражах в нашем городе четырнадцатилетняя калужанка «засветилась» не один раз.

Ее портрет зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких магазинов. А вот пристрастия юной леди были одинаковы: она всегда брала шоколадные конфеты. Причем платить за товар девушка не считала нужным.

В последний раз ею было похищено восемнадцать коробок конфет. Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Злоумышленница спокойно зашла в торговый зал, взяла с прилавка конфеты и, сложив их в пакет, спокойно вышла из магазина.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать воровку. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 359

Последние новости из рубрики «Криминал»:


5 декабря 2017

Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как сообщили сотрудники отдела дознания ОМВД России по городу Обнинску, на данный момент расследуется...
30 ноября 2017

Жительница Обнинска купила меда на 440 тысяч рублей
От действий мошенников в очередной раз пострадала пожилая жительница первого наукограда. Когда незнакомка...
30 ноября 2017

Житель соседнего с Обнинском района за угон машины может отделаться штрафом
В малоярославецкую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился мужчина, который рассказал,...
30 ноября 2017

Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен...
27 ноября 2017

Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,...
24 ноября 2017

У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,...
23 ноября 2017

В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший...
23 ноября 2017

Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения...
23 ноября 2017

В Обнинске гаишникам - взяточникам, вынесли суровый приговор!
Громкий коррупционный скандал потряс Обнинск в начале февраля этого года. В деле были замешаны два сотрудника...
20 ноября 2017

На полицейского напал обнинец с мачете!
В минувшую пятницу произошло событие, которое заставит любого здравомыслящего человека встрепенуться...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.