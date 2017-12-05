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За незаконную вырубку деревьев в Обнинске возбудили уголовное дело

5 декабря 2017
Экология


За незаконную вырубку деревьев в Обнинске возбудили уголовное дело

По результатам прокурорской проверки обнинскими полицейскими было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев.

Как было установлено, в марте текущего года в районе 103 километра Киевского шоссе неизвестные вырубили 66 абсолютно здоровых деревьев: ива, береза и ольха. Растения не были признаны аварийными, а городская администрация в свою очередь документального разрешения на данные мероприятия не выдавала.

Ущерб в результате незаконной вырубки составил около 440 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура города направила в обнинскую полицию постановление для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку деревьев, если это деяние совершено в особо крупном размере.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле обнинской Прокуратуры.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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