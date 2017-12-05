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5 декабря 2017
Экология
За незаконную вырубку деревьев в Обнинске возбудили уголовное дело
Как было установлено, в марте текущего года в районе 103 километра Киевского шоссе неизвестные вырубили 66 абсолютно здоровых деревьев: ива, береза и ольха. Растения не были признаны аварийными, а городская администрация в свою очередь документального разрешения на данные мероприятия не выдавала.
Ущерб в результате незаконной вырубки составил около 440 тыс. рублей.
По данному факту прокуратура города направила в обнинскую полицию постановление для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку деревьев, если это деяние совершено в особо крупном размере.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле обнинской Прокуратуры.
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