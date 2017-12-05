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Управление ГОиЧС на портале закупок выставило копеечный лот

5 декабря 2017
Экономика


Управление ГОиЧС на портале закупок выставило копеечный лот

Так город надеется определить поставщика средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического и химического контроля, которые необходимы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По информации начальника управления по делам ГО и ЧС Сергея КРАСКО, таким образом, администрация города действует уже не первый год.

- Шесть лотов мы выставили для того, чтобы определить потенциального участника, и при ЧС мы только активируем этот договор,- пояснил Краско.

Одеяла, посуда, еда – вот лишь немногое, что может понадобиться людям в чрезвычайной ситуации. Однако платить за все эти принадлежности город будет по факту поступления, тогда и станет понятна окончательная цена вопроса.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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