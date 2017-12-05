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В Балабанове забыли про разбитый каток

5 декабря 2017
Благоустройство


В Балабанове забыли про разбитый каток

В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся заливать катки, однако далеко не все места зимнего досуга в городе оказались готовы к этому событию.

Все силы местный Центр физкультуры и спорта бросил на ремонт «коробки» в обособленном микрорайоне ул. Коммунальной, где успели герметизировать борта и отремонтировать освещение. А вот каток в центральной части города остался забытым.

К началу декабря площадка для катания на коньках оказалась в плачевном состоянии: с покосившимся столбом освещения и выбитыми деревяшками из бортов. Вину за проплешины в ограждении сотрудники ЦФиС возложили на местную молодёжь, которая давно присмотрела это место для своих вечерних сборищ.

Тем не менее, в администрации города поручили спортучреждению подсчитать необходимое для ремонта количество стройматериала, чтобы подготовить объект к заливке.




 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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