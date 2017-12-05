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Обнинская прокуратура пресекла нелегальную продажу патентов для мигрантов

5 декабря 2017
Общество


Обнинская прокуратура пресекла нелегальную продажу патентов для мигрантов

В Обнинске сотрудниками местной Прокуратуры в ходе очередной проверки, направленной на исполнение миграционного законодательства, был выявлен интернет-сайт, содержащий открытое предложение о покупке патентов, сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, а также документов о получении высшего и среднего профессионального образования.

Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с его содержанием и незаконно приобрести документы может любой интернет-пользователь.

В связи с этим заместитель обнинского прокурора направил в суд заявление о признании деятельности интернет-магазина запрещенной и включении страниц сайта, на которых они размещены, в Единый реестр доменных имен для прекращения доступа к ним.

Требования прокурора обнинским городским судом удовлетворены.

Устранение нарушений закона и исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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