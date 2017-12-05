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Жителя Белоусова накажут за незаконное хранение карабина

5 декабря 2017
Силовики


Жителя Белоусова накажут за незаконное хранение карабина

Под Обнинском, в соседнем Жуковском районе, возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, подозреваемый при производстве монтажных работ на чердаке одного из домов в Обнинске обнаружил карабин Мосина и два десятка патронов. Находку мужчина перевез в свой гараж, расположенный на территории города Белоусово. Там он все это и хранил, не имея специального на то разрешения. Но вскоре оружие и патроны были обнаружены и изъяты в ходе обыска, проводимого в гараже мужчины по другому уголовному делу. Так что теперь данному гражданину придется нести ответственность по двум статьям УК.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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