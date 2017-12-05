|
5 декабря 2017
Силовики
Жителя Белоусова накажут за незаконное хранение карабина
Под Обнинском, в соседнем Жуковском районе, возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия.
По версии следствия, подозреваемый при производстве монтажных работ на чердаке одного из домов в Обнинске обнаружил карабин Мосина и два десятка патронов. Находку мужчина перевез в свой гараж, расположенный на территории города Белоусово. Там он все это и хранил, не имея специального на то разрешения. Но вскоре оружие и патроны были обнаружены и изъяты в ходе обыска, проводимого в гараже мужчины по другому уголовному делу. Так что теперь данному гражданину придется нести ответственность по двум статьям УК.
Просмотров: 138
Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #оружие, #хранение, #следствие:
5 декабря 2017
Александр Кудряшов пообещал обнинцам спокойные праздники
Как известно, в наукограде полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Но за
4 декабря 2017
Обнинская прокуратура призывает рассказать о фактах коррупции
Коррупционные преступления, пожалуй, основное зло современности. Причем, несмотря на то, что закон сурово
1 декабря 2017
Боровские полицейские собрали семьдесят тысяч с должников
Сотрудники ОМВД по Боровскому району провели рейдовое мероприятие «Должник». На этот раз под пристальный
29 ноября 2017
В прокуратуре Обнинска пройдет прием граждан
Недавно прокурор города Обнинска Дмитрий ЧУМАК совместно с калужским прокурором по надзору за исполнением
27 ноября 2017
Безответственный жилец заставил переволноваться своих соседей
Жители Обнинска продолжают демонстрировать небывалую бдительность. В минувшие выходные они сообщили в
26 ноября 2017
Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам
На днях стало известно, что в Обнинске принудили выполнять штрафные работы по благоустройству города
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В настоящее время сотрудниками обнинской полиции расследуется уголовное дело, которое было возбуждено
20 ноября 2017
Обнинских матерей поздравят с праздником надзиратели
В этом году свой «профессиональный» праздник все матери отметят 26 ноября. В Обнинске же праздничный
17 ноября 2017
Внимание, розыск
Обнинская полиция разыскивает преступников и пропавших без вести.
15 ноября 2017
Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан
21 ноября 2017 в здании обнинской полиции пройдет день открытых дверей, посвященный вопросам трудоустройства.
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
Заместитель...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как...
4 декабря 2017
К концу недели Обнинск будет не узнать
В...
4 декабря 2017
«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор
Жители...
3 декабря 2017
Директор балабановского МЦОН не спешит на кладбище
В...
2 декабря 2017
В Балабанове припасли миллион с лишним на резину
В...
1 декабря 2017
В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель...
1 декабря 2017
Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
2
2
Кто на новенького?
3
2
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
4
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
5
1
В Балабанове забыли про разбитый каток
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
723
Недвижимость
805
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.