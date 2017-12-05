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5 декабря 2017
Общество
Мужчина оплатил алименты, чтобы не стать дворником МПКХ
И, как рассказал корреспонденту Obninsk.Name руководитель данной службы в наукограде Вадим ТИМОФЕЕВ, ему и его коллегам удалось разыскать нерадивого папашу, задолжавшему своему сыну 335 тысяч рублей. Мужчине был ограничен выезд за рубеж, ему не разрешено было управлять автомобилем. Так же ему светила совершенно не радужная перспектива оказаться в рядах штрафников, выполняющих работы по благоустройству городских улиц.
Приставы провели с ним беседу, объяснили гражданину, чем грозит ему наплевательское отношение к собственному ребенку. В итоге уже на другой день он оплатил всю сумму долга.
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