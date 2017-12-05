|
5 декабря 2017
Мероприятия
В Боровске пройде «кружевной» бал
Четвертый год подряд в соседнем с Обнинском Боровске сотрудники музейно-выставочного центра проведут предновогодний бал.
Каждый год организаторы придумывают свою тематику для этого события, и в этот раз ею станет кружево.
Всех гостей 22 декабря будут ждать в МВЦ не только согласно этикету – в бальных платьях, но и непременно с кружевным аксессуаром или деталью одежды. Жителей Боровского района уже пригласили принять участие в выставке кружев, сплетенных своими руками, кукол, наряженных в тематические платья и масок. А среди участников бала обещают выбрать «кружевную» королеву.
Поскольку в первую очередь бал предполагает танцы, то выучить их к новогоднему мероприятию предлагают всем желающим заранее на репетициях в МВЦ, которые начинаются уже сегодня.
Просмотров: 148
Последние новости из рубрики «Мероприятия» и по тэгам #Боровск, #МВЦ, #бал, #кружево:
4 декабря 2017
Автопробег, посвященный Дню неизвестного солдата, будет ежегодным
В Боровском районе прошел автопробег, приуроченный Дню неизвестного солдата, который отмечается в нашей
1 декабря 2017
В Обнинске пройдет битва роботов
Очередное соревнование среди робототехников Калужской области планируется провести в первом наукограде
1 декабря 2017
В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель совета ветеранов Боровского района Валентина БОГАЧЕВА напомнила чиновникам, что помимо новогодних
30 ноября 2017
Боровчанам предложили жаловаться на уборку города
Снег, выпавшей на этой неделе, заставил боровских коммунальщиков приступить к уборке города от первых
29 ноября 2017
Боровские муниципалитеты «поделят» полицию
В соседнем с Обнинском Боровском районе предстоит непростая задача – поделить сотрудников ОМВД. Такая
30 ноября 2017
В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу
Заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА рассказала о готовящихся
28 ноября 2017
В Боровском районе пройдет автопробег
В воскресенье 3-го декабря планируется провести автопробег, посвященный Дню памяти неизвестного солдата.
27 ноября 2017
В Боровске прошел слет активных мам
На днях по случаю Дня матери в боровском Районном доме культуры состоялся уже второй по счету слет активных
21 ноября 2017
В Обнинске состоялся прием граждан уполномоченным по правам человека Калужской области
Сегодня в общественной приемной города Обнинска в здании Дома ученых состоялся прием граждан калужским
20 ноября 2017
В Обнинске пройдет всероссийский инновационный форум
Уже через два дня на базе ИАТЭ стартует двухдневный инновационный форум «Новое измерение», в рамках которого
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
Заместитель...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как...
4 декабря 2017
К концу недели Обнинск будет не узнать
В...
4 декабря 2017
«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор
Жители...
3 декабря 2017
Директор балабановского МЦОН не спешит на кладбище
В...
2 декабря 2017
В Балабанове припасли миллион с лишним на резину
В...
1 декабря 2017
Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко...
1 декабря 2017
Игорь Угольников снова приехал Обнинск поговорить о «рубежах»
Генеральный...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
2
2
Кто на новенького?
3
2
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
4
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
5
1
В Балабанове забыли про разбитый каток
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
723
Недвижимость
805
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.