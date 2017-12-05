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В Боровске пройде «кружевной» бал

5 декабря 2017
Мероприятия


В Боровске пройде «кружевной» бал

Четвертый год подряд в соседнем с Обнинском Боровске сотрудники музейно-выставочного центра проведут предновогодний бал.

Каждый год организаторы придумывают свою тематику для этого события, и в этот раз ею станет кружево.

Всех гостей 22 декабря будут ждать в МВЦ не только согласно этикету – в бальных платьях, но и непременно с кружевным аксессуаром или деталью одежды. Жителей Боровского района уже пригласили принять участие в выставке кружев, сплетенных своими руками, кукол, наряженных в тематические платья и масок. А среди участников бала обещают выбрать «кружевную» королеву.

Поскольку в первую очередь бал предполагает танцы, то выучить их к новогоднему мероприятию предлагают всем желающим заранее на репетициях в МВЦ, которые начинаются уже сегодня.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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