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5 декабря 2017
Образование
Обнинск был достойно представлен на образовательной конференции
Как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» глава управления образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, на этом мероприятии наукоград был самым малонаселенным участником но, тем не менее, смог себя достойно показать на фоне таких городов как Москва, Казань, Ижевск, Саратов и других.
- В своем выступлении я рассказывала о трех реализуемых в городе проектах, таких как «Школа юного медика», организованная вместе с МРНЦ, эколого-биологический клуб и совместный проект с институтом сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии на базе школы №1, – пояснила Татьяна Валерьевна, - Хочу заметить, что коллеги из более крупных городов нашим опытом очень заинтересовались, так что Обнинск не ударил в грязь лицом.
Также Волнистова отметила, что, несмотря на различную специфику, практически у всех городов наблюдаются одни и те же проблемы в вопросах организации образования, над решением которых будет вестись дальнейшая совместная работа.
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