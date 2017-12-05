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Обнинск был достойно представлен на образовательной конференции

5 декабря 2017
Образование


Обнинск был достойно представлен на образовательной конференции

Недавно в Москве прошла всероссийская конференция руководителей муниципальных отделов образования на тему «Эффективные модели управления городским образованием».

Как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» глава управления образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА, на этом мероприятии наукоград был самым малонаселенным участником но, тем не менее, смог себя достойно показать на фоне таких городов как Москва, Казань, Ижевск, Саратов и других.

- В своем выступлении я рассказывала о трех реализуемых в городе проектах, таких как «Школа юного медика», организованная вместе с МРНЦ, эколого-биологический клуб и совместный проект с институтом сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии на базе школы №1, – пояснила Татьяна Валерьевна, - Хочу заметить, что коллеги из более крупных городов нашим опытом очень заинтересовались, так что Обнинск не ударил в грязь лицом.

Также Волнистова отметила, что, несмотря на различную специфику, практически у всех городов наблюдаются одни и те же проблемы в вопросах организации образования, над решением которых будет вестись дальнейшая совместная работа.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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