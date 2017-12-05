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В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление

5 декабря 2017
Происшествия


В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление

Как сообщили в боровской полиции, за неделю в Балабанове зарегистрировано 12 преступлений, из которых 8 было раскрыто.

В частности, это сбыт наркотических смесей, кража автомобиля на улице Дзержинского, а также двух внешний блока кондиционеров на станции сотовой связи.

Кроме того, боровскими полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 132.4 «Насильственные действия сексуального характера» против жителя Волгограда, разместившего в социальных сетях фото обнаженной несовершеннолетней (2006 года рождения) жительницы Балабанова.

Также вновь зафиксировано происшествие в печально известном кафе «Башня» – на этот раз там произошла кража телефона.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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