В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление

В последнее время в Обнинске и его окрестностях выросло число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Как сообщили в боровской полиции, за неделю в Балабанове зарегистрировано 12 преступлений, из которых 8 было раскрыто.В частности, это сбыт наркотических смесей, кража автомобиля на улице Дзержинского, а также двух внешний блока кондиционеров на станции сотовой связи.Кроме того, боровскими полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 132.4 «Насильственные действия сексуального характера» против жителя Волгограда, разместившего в социальных сетях фото обнаженной несовершеннолетней (2006 года рождения) жительницы Балабанова.Также вновь зафиксировано происшествие в печально известном кафе «Башня» – на этот раз там произошла кража телефона.