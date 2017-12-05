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Александр Кудряшов пообещал обнинцам спокойные праздники

5 декабря 2017
Силовики


Александр Кудряшов пообещал обнинцам спокойные праздники

Как известно, в наукограде полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года и Рождества.

Но за яркой мишурой и разноцветными огнями, а также приятными хлопотами стоит самое главное – обеспечение безопасности отдыха горожан во время массовых гуляний.

За это традиционно отвечают сотрудники обнинской полиции. Этот год, естественно, не стал исключением. Как рассказал начальник ОМВД по городу Обнинску Александр КУДРЯШОВ, сотрудники правоохранительных органов уже готовятся к довольно тяжелому периоду – дежурству в новогоднюю ночь на время массовых гуляний. К сожалению, иногда не обходится без беспорядков, поэтому силовики будут зорко следить, чтобы не допустить подобного.

- Мы постараемся обеспечить людям спокойный отдых, - уверил Кудряшов.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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