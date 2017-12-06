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6 декабря 2017
Строительство
Дольщики «Зеленого Острова» договорились с новым инвестором
Этому событию предшествовало достаточно нервное обсуждение вопроса и люди, боясь остаться у разбитого корыта, вообще собирались отказаться от соглашения. Однако когда дело дошло до реальных действий, они единогласно сказали «да».
Накануне встречу с дольщиками провел глава обнинской администрации Владислав ШАПША, поэтому не исключено, что именно ему удалось переломить негативный настрой.
- У меня не было задачи в чем-то убедить людей, была задача показать как выглядит ситуация и попытаться найти вместе какой-то путь, который даст шанс на решение проблемы, - уверяет сити-менеджер.
Перед подписанием соглашения, юристы администрации проштудировали документ, и теперь у дольщиков есть гарантии, что если через полгода не начнется строительство, или через семнадцать месяцев люди не будут праздновать новоселье, им безвозмездно отойдет участок под домом.
- Я надеюсь, что это путь, который приведет к решению проблем дольщиков, - комментирует подписание соглашения Владислав Шапша. - И они въедут в свои квартиры в 2019 году. Важно, что серьезные подвижки произошли и нашлись люди, которые готовы строить и вкладывать в объект свои средства.
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