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Дольщики «Зеленого Острова» договорились с новым инвестором

6 декабря 2017
Строительство


Дольщики «Зеленого Острова» договорились с новым инвестором

Вчера было подписано мировое соглашение между обманутыми дольщиками микрорайона «Зеленый остров» и выкупившим участок у «Сбербанка» Андреем ГУСАРОВЫМ.

Этому событию предшествовало достаточно нервное обсуждение вопроса и люди, боясь остаться у разбитого корыта, вообще собирались отказаться от соглашения. Однако когда дело дошло до реальных действий, они единогласно сказали «да».

Накануне встречу с дольщиками провел глава обнинской администрации Владислав ШАПША, поэтому не исключено, что именно ему удалось переломить негативный настрой.

- У меня не было задачи в чем-то убедить людей, была задача показать как выглядит ситуация и попытаться найти вместе какой-то путь, который даст шанс на решение проблемы, - уверяет сити-менеджер.

Перед подписанием соглашения, юристы администрации проштудировали документ, и теперь у дольщиков есть гарантии, что если через полгода не начнется строительство, или через семнадцать месяцев люди не будут праздновать новоселье, им безвозмездно отойдет участок под домом.

- Я надеюсь, что это путь, который приведет к решению проблем дольщиков, - комментирует подписание соглашения Владислав Шапша. - И они въедут в свои квартиры в 2019 году. Важно, что серьезные подвижки произошли и нашлись люди, которые готовы строить и вкладывать в объект свои средства.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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