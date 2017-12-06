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В Боровске вновь нарядят елку всем городом

6 декабря 2017
Общество


В Боровске вновь нарядят елку всем городом

В соседнем с Обнинском Боровске второй год подряд пройдет акция «Нечужая игрушка», благодаря которой главную елку города нарядят украшениями, сделанными руками боровчан.

В этом году организаторы – администрация города и Культурно-исторический центр "Боровский край", обещают выбрать самую оригинальную и красивую поделку. Автора лучшей игрушки наградят сладким подарком.

Желающие принять участие в конкурсе должны поторопиться, и до 21 декабря включительно не только закончить свое творение, но и сфотографировать его на городской елке, а потом отправить фото с данными автора и номером контактного телефона на почту admborovsk@yandex.ru c пометкой «Нечужая игрушка».

Тех, кто не успеет уложиться в отведенный срок, ожидает второй тур конкурса – с 22 декабря по 5 января. Его итоги подведут 7 января в день празднования Рождества Христова.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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