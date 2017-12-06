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Боровский ФОК готовятся включить в федеральный реестр спортивных объектов

6 декабря 2017
Спорт


Боровский ФОК готовятся включить в федеральный реестр спортивных объектов

В данный момент в Боровском районе только два объекта включены в федеральный реестр спортивных сооружений, а значит, имеют право проводить соревнования районного и областного уровня.

Причем оба находятся в Балабанове. Это местный спорткомплекс и стадион.

Тем не менее, возможно, что уже в начале следующего года удастся включить в реестр новый боровский Физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом нам рассказал директор данного учреждения Михаил БИДА.

– Мы надеялись, что у нас получится это сделать в нынешнем году, но теперь надеемся, что это произойдет в феврале или в марте. От нас уже все документы поданы, и вопрос решается в Калуге. Но мы уже заложили в наш бюджет покупку металлоискателей и прочего, что необходимо для проведения крупных соревнований, – пояснил Михаил Владимирович.

Тем не менее, некоторые мероприятия в боровском ФОКе уже начали организовывать. В частности, в эту пятницу там состоится традиционный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Мы можем все».

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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