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В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную

6 декабря 2017
Дороги


В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную

На днях депутаты Обнинского Горсобрания вновь затронули тему ремонта улицы Лесной, которая, как известно, уже давно находится в плачевном состоянии.

– Изначально на ремонт этой улицы выделили 7 миллионов рублей, – напомнили они вице-мэру по вопросам ЖКХ города Вячеславу ЛЕЖНИНУ. – Хватит ли этих средств?

Вячеслав Вячеславович проинформировал, что в настоящее время эта сумма выросла до 30 миллионов. Но в процессе исполнения бюджета деньги на данные ремонтные работы будут добавляться. В итоге планируется реализовать 50 миллионов. Так что денег должно хватить сполна.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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