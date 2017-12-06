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6 декабря 2017
Благоустройство
В Балабанове рядом со школой навалили деревьев
На улице Энергетиков, на подступах к школе №1 в минувшую пятницу (1 декабря) были проведены работы по спилу деревьев, однако до сих пор организация так и не убрала за собой.
Огромные ветки и стволы деревьев все это время валяются на газоне между тротуаром и автодорогой, местами опираясь на муниципальный забор. Учитывая, что на дворе зима, и в любой день снегопад может занести этот древесный хлам сугробами, в администрации города обеспокоены сложившейся ситуацией и поручили административной комиссии города направить в адрес подрядной организации предписание с требование незамедлительно очистить городскую территорию.
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