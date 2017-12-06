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Обнинск поставили в пример другим городам

6 декабря 2017
Социалка


Обнинск поставили в пример другим городам

Сегодня в Доме Ученых прошло заседание Совета при губернаторе по делам инвалидов.

Прежде чем начать круглый стол, входящие в рабочую группу чиновники, посетили спортивную школу «Олимп» и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», чтобы своими глазами увидеть, какая работа проводится в наукограде на данном направлении.

Впечатления от этой поездки у всех остались самые положительные, о чем в своем выступлении рассказал председатель Совета, заместитель губернатора Калужской области Николай КАЛИНИЧЕВ.

- Тому, что мы увидели, даже комментарии не требуются, это по-настоящему западает душу. Видно, что в Обнинске проводится огромная работа и во многом нам надо брать с этого города пример и перенимать накопленный опыт, - отметил Николай Александрович.

В ходе основной части встречи, чиновники обсудили вопросы привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и развитию параолимпийского движения в целом, а также создания комфортных условий для жизни людей с ограниченными возможностями.

Несмотря на общее улучшение ситуации, члены Совета также отметили имеющиеся проблемные места, как, например, нехватка пандусов в некоторых общественных учреждениях и сложности, возникающие у инвалидов при использовании железнодорожного транспорта.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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