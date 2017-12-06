|
6 декабря 2017
Социалка
Обнинск поставили в пример другим городам
Прежде чем начать круглый стол, входящие в рабочую группу чиновники, посетили спортивную школу «Олимп» и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», чтобы своими глазами увидеть, какая работа проводится в наукограде на данном направлении.
Впечатления от этой поездки у всех остались самые положительные, о чем в своем выступлении рассказал председатель Совета, заместитель губернатора Калужской области Николай КАЛИНИЧЕВ.
- Тому, что мы увидели, даже комментарии не требуются, это по-настоящему западает душу. Видно, что в Обнинске проводится огромная работа и во многом нам надо брать с этого города пример и перенимать накопленный опыт, - отметил Николай Александрович.
В ходе основной части встречи, чиновники обсудили вопросы привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и развитию параолимпийского движения в целом, а также создания комфортных условий для жизни людей с ограниченными возможностями.
Несмотря на общее улучшение ситуации, члены Совета также отметили имеющиеся проблемные места, как, например, нехватка пандусов в некоторых общественных учреждениях и сложности, возникающие у инвалидов при использовании железнодорожного транспорта.
Просмотров: 176
Последние новости из рубрики «Социалка»:
10 ноября 2017
Обнинский Центр социального обслуживания населения нуждается в помощи!
Сотрудники обниснкого центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обратились
8 ноября 2017
Одиноких стариков порадовали песнями
В соседнем с Обнинском Боровском районе уже много лет функционирует отделение сестринского ухода для
28 сентября 2017
Обнинская мэрия порадовала работников бюджетной сферы города
На днях в Обнинске были внесены изменения в Положение о порядке выплаты денежной компенсации за поднаем
21 сентября 2017
Обнинские депутаты «положили» глаз на молодых специалистов
На днях депутаты снова принялись перекраивать Положение о выплате денежной компенсации за поднаем жилых
8 сентября 2017
Многодетных будут меньше гонять за справками
Многодетные семьи, проживающие в Калужской области, находятся в радостном предвкушении выхода нового
5 августа 2017
Боровчанам предложили помочь нуждающимся детям
Ежегодно в соседнем с Обнинском Боровске в августе проводится своего рода благотворительная акция-ярмарка
6 августа 2017
Два ветерана из Боровского района получат собственное жилье в этом году
Еще в далеком 2008-м году тогдашний Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ издал указ об обеспечении жильем
4 мая 2017
В этом году в Обнинске не сделано ни одного пандуса
Плачевная ситуация сложилась в этом году с обустройством выездов для инвалидов из дома. Пятый месяц подряд
20 апреля 2017
В Обнинске перестали платить компенсацию за поднаем жилья некоторым бюджетникам
В последнее время некоторые работники бюджетной сферы города Обнинска стали жаловаться, что им задерживают
20 марта 2017
Шапша посоветовал начальнику созащиты поделиться работой с МФЦ
О том, какая работа была проделана сотрудниками МФЦ в Обнинске с начала этого года, сегодня рассказала
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
6 декабря 2017
Московский камерный театр высупит для жителей наукограда
Уже...
6 декабря 2017
В Обнинске не оставят без внимания улицу Лесную
На...
6 декабря 2017
Боровск отстоял
Боровская...
6 декабря 2017
В Боровске вновь нарядят елку всем городом
В...
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
Заместитель...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как...
4 декабря 2017
К концу недели Обнинск будет не узнать
В...
4 декабря 2017
«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор
Жители...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
2
1
Жители Обнинска уберут там, где «нагадили» другие
3
1
«Магнит» отказал Балабанову в доброте
4
1
Башня гнева
5
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
805
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.