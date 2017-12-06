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Московский камерный театр высупит для жителей наукограда

6 декабря 2017
Культура


Московский камерный театр высупит для жителей наукограда

Уже сегодня, в 19:00 на сцене Городского Дворца Культуры пройдет выступление Московского Академического Камерного театра им. Б. Покровского.

Одна из главных особенностей этого коллектива в том, что за основу своего репертуара он берет не хорошо известные и знакомые каждому произведения, а редкие и порой совершенно неожиданные сюжеты.

В этот раз на суд жителей Обнинска актеры представят комические оперы, способные поднять настроение слушателям даже после самого тяжелого рабочего дня Как рассказала корреспондентам портала «Obninsk.Name» вице-мэр по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА, выступление артистов пройдет в рамках проекта «Театры Москвы – наукоградам», что говорит о его успешной реализации в нашем городе.

К слову, для того чтобы выступить на сцене ГДК, московские музыканты даже отменили ранее запланированный на сегодняшний день концерт.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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