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Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей

6 декабря 2017
Криминал


Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей

Эта ситуация разыгралась в минувшие выходные в одном из торговых комплексов нашего города.

Мужчина, зайдя в туалет, положил свою барсетку, а когда выходил из кабинки забыл ее забрать. Пропажу владелец заметил не сразу, но когда вернулся в туалет кошелька, естественно, уже не было.

За помощью мужчина обратился к охранникам, надеясь с помощью камер видеонаблюдения установить личность злоумышленника, но оказалось, что к ним уже ранее подходил другой посетитель, который обнаружил пустую бесхозную барсетку.

В кошельке у мужчины были наличные, общая сумма которых составляла тридцать две тысячи рублей. И вряд ли злоумышленник подумал о чувствах владельца барсетки, когда ему буквально в руки свалилась такая удача.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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