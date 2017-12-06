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6 декабря 2017
Криминал
Обнинцу поход в туалет обошелся в тридцать две тысячи рублей
Эта ситуация разыгралась в минувшие выходные в одном из торговых комплексов нашего города.
Мужчина, зайдя в туалет, положил свою барсетку, а когда выходил из кабинки забыл ее забрать. Пропажу владелец заметил не сразу, но когда вернулся в туалет кошелька, естественно, уже не было.
За помощью мужчина обратился к охранникам, надеясь с помощью камер видеонаблюдения установить личность злоумышленника, но оказалось, что к ним уже ранее подходил другой посетитель, который обнаружил пустую бесхозную барсетку.
В кошельке у мужчины были наличные, общая сумма которых составляла тридцать две тысячи рублей. И вряд ли злоумышленник подумал о чувствах владельца барсетки, когда ему буквально в руки свалилась такая удача.
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