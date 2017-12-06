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Жители Обнинска временно не смогут встать в электронную очередь

6 декабря 2017
Дети


Жители Обнинска временно не смогут встать в электронную очередь

Об этом жителей первого наукограда поспешили предупредить сотрудники Управления общего образования.

В связи с переводом системы электронной очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения Обнинска на обслуживание к федеральному оператору в систему «Е-услуги. Образование», прием граждан в Управлении общего образования будет временно прекращен с 7 по 15 декабря текущего года.

Работа с гражданами и электронными заявлениями возобновится после 15 декабря.

Все ранее зарегистрированные заявления на зачисление в МБДОУ города Обнинска будут автоматически перенесены в систему АИС «Е-услуги. Образование» и доступны для отслеживания по адресу: https://entry.admoblkaluga.ru/ после 15 декабря.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление образования по адресу: ул. Мигунова, д. 7, кабинет № 203 или по телефону: 397-92-47.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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