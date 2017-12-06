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«Магнит» отказал Балабанову в доброте

6 декабря 2017
Общество


«Магнит» отказал Балабанову в доброте

На минувшей неделе администрация города Балабанова поставила себе срок в две недели, чтобы договориться с магазинами города об установке на их территориях «Полок добра».

Этот социальный проект стартовал уже по всей Калужской области, и Балабанову удалось отметиться в нем ускоренным выполнением поставленной задачи.

Уже на этой неделе в разных микрорайонах города появились полки, которые должны стать подспорьем для горожан с низким доходом.

- Пять магазинов «Пятерочка», работающие на территории Балабанова, «Ашан», «Дикси», «Грнд-Ника» и «Праздничный» включились в эту работу, - пояснила заместитель главы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА.

Однако договориться получилось не со всеми «ходовыми» магазинами города. По словам Нины Сергеевны, сеть «Магнит» отказалась размещать «Полки добра».

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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